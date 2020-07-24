آخر تطورات #كورونا عالميا.. 68 ألف إصابة جديدة و1000 حالة وفاة في أمريكا

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن الولايات المتحدة سجلت لليوم الثالث على التوالي أكثر من ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة أن الولايات المتحدة سجلت الخميس 1114 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 1195 وفاة الأربعاء و1082 وفاة الثلاثاء.