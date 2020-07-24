قطر تجرب حظوظها في “سلام السودان” ومبعوثها يخترق البروتوكولات بلقاءات سرية

قالت مصادر مطلعة على عملية “السلام السودانية”، إن المبعوث القطري مطلق ماجد القحطاني وصل إلى عاصمة جنوب السودان – جوبا – وأجرى أمس مباحثات مع المسؤولين في دولة جنوب السودان.

وقالت المصادر، إن لقاءً جرى أمس أيضاً، جمع المبعوث القطري بكل من توت قلواك مستشار الرئيس ورئيس وفد الوساطة، والهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية، وجبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، ومالك عقار رئيس الحركة الشعبية شمال – عقار.

يذكر أن الدكتور مطلق القحطاني رأس اللجنة الخاصة لمتابعة وثيقة الدوحة لسلام دارفور، كما أنه يشغل المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات.