“‎الأرصاد” تنبه لهطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم من أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة، وعرفات، ومزدلفة، ومنى.

‎ وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً .