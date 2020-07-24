“جولدمان ساكس” ينهي فضيحة صندوق ماليزيا بـ”تسوية مالية خرافية”

وصلت قضية الفساد المتهم فيها بنك “جولدمان ساكس” الأمريكي بشأن تلاعبات مالية تتعلق بصندوق التنمية الماليزي (1 ام دي بي) إلى محطتها الأخيرة.

وأعلن “جولدمان ساكس”، اليوم الجمعة، موافقته على تسديد 3.9 مليار دولار للحكومة الماليزية لتسوية مطالبات على صلة بصندوق التنمية الماليزي (1 ام دي بي).

قال بنك Goldman Sachs إنه وافق على تسوية من شأنها ستؤدى لإسقاط ماليزيا كافة التهم الجنائية ضد البنك في قضايا فساد بصندوق الاستثمار الحكومي 1MDB

وأوضح البنك أن هذه التسوية ستتم مقابل بقيمة 3.9 مليار دولار .

وتتضمن الصفقة تسوية نقدية بقيمة 2.5 مليار دولار تتدفع لماليزيا.