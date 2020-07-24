أمطار غزيرة تغرق شوارع «عروس المصائف» وتعكر صفو السياح والسكان وتكشف ضعف «الأمانة» #الطايف_الان

لم يعد مستغرباً ما يتم تداوله من مقاطع لمياه الأمطار وهي تجرف المركبات في محافظة الطائف، فالسيناريو المتكرر كل عام يضع الأمانة ومسؤوليها في المدرج لمشاهدة هذه المناظر دون اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء معاناة المواطنين والمقيمين بالمحافظة.

حيث كشفت الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم على محافظة الطائف البنية التحتيه لمشاريع تصريف السيول بالمحافظة، فقد شهدت العديد من الأحياء بالمحافظة تجمع للمياه فوق المستوى الطبيعي له حيث تسبب بغرق الكثير من المركبات إضافة لدخوله للمنازل والمحلات وتسببه في خسائر فادحة لملاكها.

فيما شهد طريق شهار العام وطريق الحدائق وكذلك حسان بن ثابت والكثير من الطرقات تجمع لمياه الأمطار مما تسبب بشلل بالحركة المرورية بها، بسبب تعطل الكثير من المركبات بهذه التجمعات.

وتسببت السيول في جرف العديد من المركبات في أحياء عدة كان بمقدمتها حي المنتهزة وكذلك نخب والشهداء الشمالية، في حين أبدى أهالي المحافظة استياءهم من مشاريع الأمانة التي وصفوها بالفاشلة نتيجة لتعثرها أمام أمطار ليست بالغزيزة خصوصا في محافظة تشهد أمطارًا على مدار العام.