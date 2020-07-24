ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيا، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

واطمأن جلالة ملك البحرين خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

وقد طمأن سمو ولي العهد، جلالة ملك البحرين على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن تقديره لجلالته على مشاعره الأخوية الصادقة.