وزير الإعلام اليمني يفند “جرائم قطر” بحق اليمن لدعم المليشيات الحوثية

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن السياسات التي تنتهجها قطر في الأزمة اليمنية باتت تتناغم واجندة الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا وتضر بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني الذي عانى الويلات ولا يزال وقدم تضحيات كبيرة وضحى بخيرة أبنائه في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب والدفاع عن الجمهورية والهوية والكرامة.

وأضاف الإرياني أن قطر اتجهت لإنشاء فضائيات ومواقع الكترونية دأبت على الإساءة للحكومة اليمنية وتفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأي العام بازمات جانبية وقضايا ثانوية، ولم تختلف في مضمون خطابها السياسي والاعلامي عن قناة المسيرة التي تبث بإشراف وتمويل خبراء حزب الله وايران.

وتابع “مؤسف ان تقف قطر بعيدا عن الاصطفافات العربية حيال مختلف القضايا والتحديات التي تواجهها أمتنا العربية وفي مقدمتها الأزمة اليمنية،وأن تكون مواقفها على النقيض من العمل والاجماع والامن العربي المشترك وتقديم خدمات مجانية لنظام الملالي في ايران من باب تصفية الحسابات والمكايدة السياسية”.

ودعا الإرياني حكومة قطر لمراجعة مواقفها وسياساتها وعدم اتخاذ الملف اليمني مادة للمكايدة والابتزاز السياسي والتنكر لتضحيات الشعب اليمني والعزف على معاناته وجراحاته وهو يتصدر اليوم معركة التصدى للمشروع التوسعي الايراني وسياساته التخريبية التي تستهدف كامل دول المنطقة دون استثناء.