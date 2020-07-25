توقعات بهطول أمطار.. الدفاع المدني يحذر من تغيرات الأحوال الجوية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اليوم (السبت)، إلى أخذ الحيطة والحذر، بسبب ما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح العقيد محمد بن عثمان القرني، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي الى جريان السيول وتساقط البرد.

وبين أن التوقعات تشمل المحافظات التالية: الطائف وأضم وميسان والعرضيات والجموم وتربة ورنية والمويه والكامل، اعتباراً من الساعة (11:00) الى الساعة (21:00) هذا اليوم السبت الموافق 4/ 12/ 1441هـ.

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏‎وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.