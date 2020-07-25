“مدني المدينة” يحذر من عدم استقرار الطقس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لحالة عدم الاستقرار في الطقس تتأثر بها بعض محافظات المنطقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الرائد عبدالعزيز بن سعيد الزهراني، أنه “بناءً على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فإن أجواء المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار على بعض المناطق ومنها منطقة المدينة المنورة وبعض محافظاتها (المدينة المنورة – المهد – وادي الفرع – بدر – ينبع – الحناكية – خيبر – العلا – العيص) من صباح اليوم السبت”.

وأضاف “الزهراني”: “يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة”، داعيا جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى أخذ الاحتياطات في حال هطول الأمطار والسيول.