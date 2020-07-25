الجيش الليبي: ميليشيات السراج لا يمكنها الاستمرار ساعة واحدة بدون تركيا

قال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، السبت، إن مليشيات حكومة الوفاق برئاسة السراج لا يمكنها الاستمرار في طرابلس ساعة واحدة بدون تغطية عسكرية من تركيا.

وأضاف العميد المحجوب أن السراج حل في إسطنبول لأجل أخذ تعليمات من الرئيس التركي، وأن كافة الاتفاقيات بين حكومة الوفاق وتركيا تفتقر إلى الشرعية، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وأفادت تقارير إعلامية تركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري لقاءً، مع السراج، في مدينة إسطنبول، يوم السبت، في مؤشر على استمرار دعم أنقرة وتدخلها في الشأن الليبي.

وأوضح المحجوب أن المرتزقة يرسلون مزيدا من التعزيزات إلى جبهتي سرت والجفرة، تحت إشراف تركي، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي جاهز لصد أي هجوم من الميليشيات والمرتزقة المدعومين من تركيا.

وأشار إلى أن تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا عبر طائرات شحن تابعة لها، وهو ما أكدته عدد من التقارير الدولية، خلال الآونة الأخيرة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري،مقطع فيديو يوثق نقل المرتزقة السوريين، على متن إحدى طائرات شركة الخطوط الإفريقية الليبية.

وأكد المسماري أن استمرار نقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لمدينة مصراتة، غربي البلاد، يعد تحديا صارخا للمطالب الدولية للتهدئة ووقف النار.

وأضاف أن ما تقوم به تركيا خرق للقرارات العربية والدولية التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.