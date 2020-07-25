رجل دين إيراني: كورونا فيروس “علماني”

زعم خطيب صلاة الجمعة في مدينة قم الإيرانية، عباس موسوي مطلق، أن وباء كورونا ما هو إلا فيروس “علماني يستهدف المجتمعات المتدينة لحرفها عن الدين، ويحاول بآثاره المدمرة دفعها إلى الضلال”.

وفي وقت تتزايد فيه حدة الإصابات بفيروس كورونا بإيران، أصر رجل الدين الإيراني أن على الناس اتباع تعليمات الخبراء الدينيين في إقامة مراسم دينية هذا الشهر.

وانتقد العديد من رجال الدين في إيران مؤخرا استمرار القيود بسبب تفشي موجة ثانية من الوباء في إيران، مع مواعيد بعد المناسبات الدينية المعروفة في البلاد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها رجال الدين مسؤولون في النظام الإيراني عن افتراضات غريبة حول الوباء، حيث زعم رجل الدين المتشدد، آية الله محمد سعيدي، في مارس الماضي، أن “المبالغة في تقدير خطر الوباء هو مؤامرة من قبل الأعداء”.

وأضاف أن كورونا هو جزء من “صراع الحضارات” الذي تحرض عليه القوى الغربية ضد الإسلام والمسلمين، على حد زعمه.

وفي وقت سابق اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، واشنطن، في كلمة في مارس الماضي بـ”تخليق” فيروس كورونا وذلك “بشكل يتناسب مع جينات الإيرانيين”، رافضا العرض الأميركي لمساعدة طهران في مكافحة المرض.