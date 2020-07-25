فلكية جدة: ذروة شهب «دلتا الدالويات 2020» فجر الأربعاء

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن زخة شهب دلتا الدالويات تصل ذروة تساقطها هذه السنه من منتصف ليل الثلاثاء 28 يوليو وخلال الساعات قبل شروق شمس الأربعاء 29 يوليو بسماء السعودية والوطن العربي.

وبحسب بيان لفلكية جدة فإن دلتا الدالويات تعتبر من الشهب المتوسطة، تنشط سنوياً في الفترة من 12 يوليو وحتى 23 اغسطس وتنتج ما يصل إلى حوالي 25 شهاب بالساعة عند ذروتها ولكن يتوقع ان يكون العدد المرصود اقل، ويعتقد ان مصدرها المذنب ( 96P ماكهولز) ،ففي هذا الوقت من العام تعبر الأرض أثناء دورانها حول الشمس مسار مدار هذا المذنب.

تزامناً من شهب دلتا الدالويات سيكون قمر التربيع الأول موجود في قبة السماء الا انه سوف يغرب بعد منتصف الليل ما سيترك السماء مظلمة لبقية الليل لرؤية الشهب.

من المعروف أن زخات السنوية تنشأ عندما تمر الكرة الأرضية عبر الحطام المتناثر على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تصطدم قطع الحصى بأعلى الغلاف الجوي وتحترق على إرتفاع ما بين 70 إلى 100 كيلومتر فوق سطح الأرض عندها تظهر كشريط من الضوء.

إن أفضل وقت لمراقبة شهب دلتا الدالويات سيكون ما بعد منتصف الليل ويتوقع أن تكون الذروة عند حوالي الساعة الثانية صباحاً حسب التوقيت المحلي، وسوف يستمر تدفق الشهب إلى ما قبل ظهور ضوء الفجر ، وذلك بالنظر إلى الأفق الجنوبي الشرقي من موقع مظلم بعيداً عن اضواء المدن، ويجب على الراصد أن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب، وايضا تحتاج عين الانسان لحوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلام، ولا توجد حاجة لاستخدام معدات خاصة لرؤية الشهب فهي ترى بالعين المجردة بغض النظر عن موقع الراصد في الوطن العربي.

جدير بالذكر أن شهب دلتا الدالويات سوف تستمر لعدة أسابيع بعد الذروة و سوف تتحد مع شهب البرشاويات ما يجعل رصدها مفتوح خلال هذه الفترة ولكن يجب الأخذ في الإعتبار أن الليالي التي يوجد فيها القمر في السماء سوف تقل ان لم تنعدم رؤية الشهب.