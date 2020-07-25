اقتصار القطع الفنية بمقرات الجهات الحكومية على الأعمال الوطنية

وافق المقام السامي على مقترح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن توجيه الجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها.

وأكد التوجيه على جميع الجهات الحكومية اقتصار القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يعدمن قبل وزارة الثقافة، على أن تزود الجهات الحكومية وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة ليتم إضافتها في السجلالوطني للأعمال الفنية.

من جانبه، اعتبر وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان هذه الخطوة «دعماً للفنون والإبداع» في البلاد.

وكان مجلس الوزراء، قد وجّه في وقت سابق، وزارة الثقافة بإعداد سجل وطني للأعمال الفنية، والتعميم على الجهات الحكومية كافة بتزويد الوزارة ببيانات الأعمال التي لديها؛ ليكون للوزارة قاعدة بيانات متكاملة حيال تلك الأعمال.