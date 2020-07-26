الصحة: تهيئة عدد من المرافق الطبية لخدمة حجاج بيت الله

‫أعلنت وزارة الصحة ‬⁩تهيئة عددٍ من المرافق الصحية والطبية في ⁧‫المشاعر المقدسة (المسجد الحرام وعرفات ومنى ومزدلفة)‬⁩ وذلك لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1441.

وشملت هذه المرافق مستشفى منى الوادي بالإضافة لمركز صحي 29 في عرفات ووضعت مستشفى متنقل وعيادة متنقلة و6 سيارات إسعاف مجهزة بالأدوات الطبية الآزمة.

كذلك وفرت 3 عيادات في مقر سكن الحجاج ، لتقديم الخدمات الطبية الآزمة لضيوف الرحمن.

وتسعى وزارة الصحة كل عام لتقديم كافة الخدمات لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وتعمل جاهدة في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم وخاصة في المشاعر المقدسة ليحظى الحاج بالرعاية الصحية الفورية ولتحقيق السلامة والراحة لهم خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة.