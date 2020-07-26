“الاتحاد” يستأنف ضد قرار الفيفا بتغريمه 64 مليون ريال

أفادت تقارير محلية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي، تقدمت باستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والذي ألزمه بدفع تعويضات تصل إلى 64 مليون ريال.

تعود التعويضات التي طالب “فيفا” نادي الاتحاد بدفعها إلى المدربين السابقين للنادي، الكرواتي سلافين بيليتش، والتشيلي لويس سييرا.

ونشرت صحيفة الرياضية: “فيفا” ألزم الاتحاد بدفع تعويض لبيليتش يصل إلى 56 مليون ريال، وتعويضات لسييرا تصل إلى 8 ملايين ريال”.

وأكدت: “الإدارة القانونية في نادي الاتحاد قدمت استئنافين ضد الأحكام التي صدرت من الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

وتأتي قرارات “فيفا” بعد أن قام النادي بإلغاء عقدي المدربين من طرف واحد.