لعشاق Apple.. نبأ سيء وعيب خطير في آيفون 12

فيما يتوقع أن تطرح شركة آبل النسخ الأولى من آيفون 12 في الأسواق بحلول شهر سبتمبر المقبل، تسربت أنباء عن اثنين من العيوب الخطرة في الجهاز الأحدث في إبداعات شركة الهواتف الأشهر عالميًا.

مؤخرا، تسربت معلومتان جديدتان قد تكونان غير سارتين لعشاق آيفون. أولاهما تخص موعد الإصدار، حيث من المتوقع تأخر طرح عدد من طرازات آي فون 12 الـ4G، حتى أكتوبر المقبل، في حين قد يتأخر إصدار 5G إلى نوفمبر.

يرجع التأخير إلى أزمة الصحة العامة المستمرة، التي أجبرت عدداً من الموردين في الصين على إغلاق خطوط إنتاجهم، إضافة إلى عمل موظفي آبل عن بعد بسبب انتشار فيروس كورونا.

أما المعلومة الثانية التي تم نشرها على تويتر هذا الأسبوع تخص بطارية آي فون. تم الكشف عن أن سعة البطارية لأحد طرازات آي فون الجديدة ستكون 2775 ميلي أمبير، وهي سعة قليلة مقارنة بأجهزة آيفون السابقة مثل آي فون XR الذي تبلغ سعة بطاريته 2942 ميلي أمبير، وآي فون 11 الذي تبلغ سعة بطاريته 3.046 ميلي أمبير.

ويقول الخبراء أن توجه آبل في تقليل حجم البطارية يبدو غريباً بالنظر إلى اعتياد الشركة على الترويج لتحسينات عمر البطارية مع إصدار كل جيل جديد من آيفون، وفق ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.