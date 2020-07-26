فضيحة بالصور.. سرقة المساعدات السعودية للسوريين وبيعها في تركيا

نشر موطن سوري صورة لمنتجات سعودية مخصصة لدعم اللاجئين السوريين، معروضة للبيع في متجر MERKZ الشهير في تركيا، معلقا: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وتضمنت الصور التي نشرها السوري عدة كراتين من زيت الزيتون، مسجل عليها أنها مقدمة كهدية من “الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا”، بينما يتم عرضها للبيع داخل المتجر.

وتداولت عدة صفحات سورية وتركية الصور، متبعة بتساؤلات حول المسؤول عن تسرب هذه المنتجات إلى المتاجر، بدلا من توزيعها على مستحقيها. وقال أحدهم: “إذا (الرئيس التركي رجب طيب) إوردغان باع السوريين نفسهم وجعل منهم ورقة ضغط على أوروبا، ثم استخدمهم كمرتزقة في ليبيا، جت على زيت يعني؟”.