الفيصلي يطالب 3 أندية بـ12 مليون ريال

طالبت إدارة نادي الفيصلي كل من إدارات أندية الاتحاد والأهلي والاتفاق، بسداد 12 مليون ريال متبقية من 4 صفقات تمت خلال الفترة الماضية قبل استئناف مباريات الدورى السعودى المحدد لها 4 أغسطس.

وأرسلت إدارة الفيصلي أرسلت خطاباً للجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وآخر إلى لجنة التراخيص في رابطة دوري المحترفين للمطالبة بحقوقها المالية، تضمنت نسخاً من مخاطباتها مع الأندية الثلاثة.

حيث تم مخاطبة كل ناد ثلاث مرات لضمان حقوقها المالية، بعد مماطلة الأندية الثلاثة في عدم سداد دفعات المستحقات المالية، ما قد يهدد مستقبلاً بعدم حصولها على الرخصة الآسيوية، إضافة إلى عدم تسجيل أي لاعب جديد لحين تسديد المستحقات المالية”.

وتطالب إدارة الفيصلي نادي الاتحاد بمبلغ 7 ملايين ريال، القيمة المتبقية من صفقتي عبدالعزيز البيشي 3 ملايين، وحمدان الشمراني 4 ملايين، ومن نادي الأهلي مبلغ مليوني ريال قيمة ما تبقى من صفقة يزيد البكر، ومن نادي الاتفاق مبلغ ثلاثة ملايين ريال قيمة المتبقي من صفقة البرازيلي روجيريو كوتينيو.

وقامت الادارة بتصعيد الموضوع للجنتين بعد أن تم تجاهلها لسداد حقوقها المالية من تلك الصفقات، مبينا أن إدارة الفيصلي أرفقت في مخاطبتها السابقة للجنتين، وجود ثلاثة خطابات سابقة لكل ناد للمطالبة بالسداد دون وجود أي سداد وتجاوب منها.

وضم الاتحاد عبدالعزيز البيشي في يناير 2019 بعقد يمتد لثلاثة أعوام ونصف العام، فيما ضم حمدان الشمراني في مايو من العام نفسه بعقد يمتد لخمسة أعوام، فيما ضم الأهلي يزيد البكر في يونيو 2019 بعقد يمتد لأربعة أعوام، فيما ضم الاتفاق البرازيلي روجيريو في مايو 2019 بعقد يمتد لعامين مع أفضلية التجديد.