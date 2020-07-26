جامعة حفر الباطن تعلن نتائج الدفعة الأخيرة للقبول الثلاثاء المقبل 

أعلنت جامعة حفر الباطن نتائج الدفعة الثانية من عملية القبول للعام الجامعي 1442هـ على أن يتم إعلان نتائج الدفعة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل، ليتم إغلاق القبول بشكل نهائي يوم الخميس 9 ذو الحجة 1441هـ.

وأوضحت الجامعة أن النسبة التي توقف عندها القبول للطلاب في الدفعة الثانية بلغت 78.4 للمسار الصحي و78 للمسار الهندسي والتقني و 71.6 لكلية العلوم و 72.6 لكلية الآداب و 77.9 لكلية إدارة الأعمال و81.3 لبرنامج القانون و 74.2 لبرنامج علوم الرياضية والنشاط البدني، و 81.4 لكلية العلوم الإدارية والمالية بالخفجي.

مشيرة إلى أن النسبة التي توقف عندها القبول للطالبات في الدفعة الثانية بلغت 83 للمسار الصحي و 77 للمسار الهندسي والتقني و72.8 لكلية العلوم و71.8 لكلية الآداب و 78.3 لكلية إدارة الأعمال و 83.4 لبرنامج القانون و80.1 لعلوم الرياضية والنشاط البدني،.

وبلغت في كلية الخفجي 75.6 للعلوم والتكنلوجيا و 72.1 للدراسات الإنسانية و83.7 للعلوم الإدارية والمالية.

وبلغ في كلية النعيرية 70 للعلوم والتكنولوجيا والدراسات الإنسانية و 71.4 للعلوم الإدارية والمالية وفي كلية القرية العليا بلغت 68 للعلوم والتكنلوجيا والدراسات الإنسانية و73.2 للعلوم الإدارية والمالية.