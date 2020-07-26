“الثقافة” تعلن تشكيل مجلس إدارة هيئة الأفلام

أعلنت وزارة الثقافة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأفلام برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز عضواً ونائباً لرئيس المجلس، وعضوية كل من هيفاء بنت عبدالرحمن المنصور، ومحي الدين بن صالح كامل، و أماندا نيفيل، و محمد بن يوسف الخريجي، و عامر بن جاسم الحمود.

وسيعمل المجلس وفق صلاحياته على إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، كما سيشرف على تنفيذ استراتيجياتها، ويقر السياسات المتعلقة بنشاطها، واللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية وجميع الخطط والبرامج التي تسير أعمالها.

وتمتد عضوية مجلس الإدارة لثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعقد اجتماعاته أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة.

وتتولى هيئة الأفلام مسؤولية تطوير قطاع الأفلام في المملكة، تحت إدارة رئيسها التنفيذي المهندس عبدالله آل عياف القحطاني، وذلك من خلال اقتراح استراتيجية قطاع الأفلام – في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة – ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وستعمل الهيئة على تطوير ودعم صناعة الأفلام، وتسويق الأفلام السعودية محلياً ودولياً، وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع الأفلام، إلى جانب تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع الأفلام، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الأفلام.

كما ستعمل الهيئة على إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، وبناء البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بمجال الأفلام.