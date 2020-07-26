بلدية حوطة بني تميم تعلن جاهزيتها لعيد الأضحى

ضمن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، أنهت بلدية محافظة حوطة بني تميم جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ، حيث تم تجهيز مسلخ البلدية بكاميرات المراقبة ومسارات للدخول والخروج للإستلام والتسليم، كما تم تجهيز مقر للضيافة مزود بشاشة يتم من خلاله متابعة مسار الأضحية من الاستلام حتى التسليم روعي فيه جميع الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني ان البلدية اكملت جاهزيتها في تنظيم موقع بيع الأضاحي بسوق الماشية، وتكثيف أعمال الرقابة الصحية وتوفير الأمن والسلامة، بالإضافة إلى توزيع خمسة آلاف حقيبة للأضحية مزودة بمنشورات توعوية وأدوات وقائية للحفاظ على البيئة وعلى صحة الإنسان.

وبين القحطاني أن البلدية قامت بتكثيف أعمالها الدورية للمحافظة على النظافة العامة في الطرق الرئيسية وداخل الأحياء، كما تم تهيئة الحدائق العامة للزوار، وتجميل الطرق بالإنارة واللوحات الدعائية احتفالاً بالعيد، وتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة وتطبيق الاشتراطات الصحية، ومراقبة الأراضي الحكومية من التعديات فترة اجازة العيد.

وأكد القحطاني على أن البلدية فتحت جميع القنوات الرسمية للتواصل معها وستواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك على مدار الساعة حرصاً منها على تقديم أفضل الخدمات البلدية، ودعى جميع المواطنين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفة وتقديمها على تطبيق طوارئ أمانة منطقة الرياض أو من خلال الاتصال على هاتف الطوارئ (٩٤٠).