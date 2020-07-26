آخر تطورات #كورونا عالميا.. البرتغال تتخطى عتبة الـ50 ألف إصابة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، سجلت البرتغال، اليوم الأحد 26 يوليو، 209 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما جعل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد لتجاوز حاجز الخمسين ألفًا.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البرتغال إلى 50 ألفًا و164 حالة إصابة، من بينها 1717 حالة وفاة، بنسبية وفيات بلغت 3.4% تقريبًا.

وتحتل البرتغال حاليًا المرتبة الثالثة والأربعين على سلم الترتيب العالمي لتفشي وباء كورونا، خلف سنغافورة وأمام رومانيا.

وبلغت حالات الشفاء من فيروس كورونا في البرتغال 35 ألفًا و217 حالة شفاء، بنسبة تعافٍ وصلت إلى 70.2%.