التعلیم تعالج وتعيد برمجة 315 مشروعاً مدرسياً متعثراً تضم 414 مبنى لاستيعاب 247 ألف طالب وطالبة

أسندت وزارة التعلیم 315 مشروعاً من مشاریعها التعلیمیة إلى شركة تطویر للمباني المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتتضمن معالجة ٢٣٧ مشروعاً متعثراً، وإعادة برمجة ٦٠ مشروعاً متعثراً حسب دراسة السعة والطلب، حيث تضم إجمالاً 414 مبنى لاستيعاب 247 ألف طالب وطالبة، وذلك في جميع مناطق المملكة.

وتضمنت منطقة الریاض 66 مشروعاً، والمنطقة الشرقیة 61 مشروعاً، ومكة المكرمة 60 مشروعاً ومنطقة المدينة المنورة 45 مشروعاً، ومنطقة عسیر 24 مشروعاً، ومنطقة جازان 17 مشروعاً، إضافة إلى 15 مشروعاً في منطقة تبوك، و8 مشاريع في منطقة القصیم، و8 مشاريع في منطقة الباحة، و5 مشاريع في منطقة حائل، و3 مشاريع في منطقة الجوف، ومشروعين في منطقة نجران، وفي منطقة الحدود الشمالية مشروع واحد.

ویغطي 60 مشروعاً من تلك المشاريع احتیاج 5 مدن كبرى بتكلفة بلغت أكثر من ملیار وأربعمائة وسبعة وسبعين ملیون ریال، و18 منها ضمن مشروع المباني التعلیمیة الصینیة بتكلفة بلغت أكثر من 450 ملیون ریال.

وتمثل 237 مشروعاً؛ مجموع المشاریع المفسوخة عقودها في 34 إدارة تعلیمیة بتكلفة بلغت أكثر من 2 ملیار و 722 ملیون ریال، فيما یتراوح إجمالي عدد المباني التعلیمیة في المشروعات المسندة 414 مبنى تعلیمیاً تستوعب أكثر من 247 ألف طالب وطالبة.