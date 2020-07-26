شاغلو الوظائف التعليمية يستقبلون أول راتب على لائحة الوظائف الجديدة غدًا الاثنين

يستقبل المعلمون غدا الإثنين أول راتب على اللائحة الحديدة ، والتي أقرتها وطبقتها وزارة التعليم في بداية الشهر الماضي .

و ستبلغ الزيادة في راتب المعلم الممارس في المستوى 2 والدرجة 6 حوالى 455.90 ريال وهي أعلى زيادة في الراتب، تليها مباشرة زيادة راتب معلمي المستوى 2 الدرجة 6 والتي تصل إلى 455 ريالًا، ويأتي ذلك حسب سلم الرواتب الجديد، وهناك فئات لن تتأثر رواتبها وهم شاغلو المستوى 3 في الدرجة 1 في سلم الرواتب الجديد.

وتم تسكين المعلمين في سلم الرواتب الجديد على الراتب المساوي للراتب القديم أو ما يزيد عليه وذلك لضمان عدم نقص الراتب، حسبما أكدت عليه لائحة الوظائف التعليمية.

وتستهدف لائحة الوظائف التعليمية تحويل وظيفة المعلم إلى مهنة وتعزيز كفاءة الأداء وتحسين نواتج التعلم وتوفير بيئة تعليمية تنافسية.

وتتميز اللائحة الجديدة بأنّ ترقية المعلم من رتبة معلم ممارس إلى رتبة أعلى لا تتطلب وجود وظيفة شاغرة، وإنما تتم بالرقم الوظيفي نفسه،

كما تضمنت اللائحة معايير مهنية لترقية المعلّم للرتبة الأعلى مبنية على الجدارة والكفاءة والالتزام الوظيفي، بما يحقق مبدأ العدالة في منح الحوافز، وحث شاغلي الوظائف التعليمية على التنافس والتميز، وتطوير الكوادر القيادية بالمدارس على أساس من الكفاءة والجودة المهنية، وتطبيق معايير الجودة على أدائهم، والتشجيع على الالتحاق ببرامج التطوير المهني.

وشملت اللائحة التعليمية الجديدة إضافة حوافز وميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس .