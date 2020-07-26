أرسلت مصر، الأحد، مساعدات طبية للحكومة الشرعية باليمن، بهدف تقديم الدعم وتخفيف العبء عن كاهل اليمنيين لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وقال بيان للقوات المسلحة المصرية:”بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصر ترسل مساعدات طبية للحكومة الشرعية باليمن”.

وأضاف “أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره للإدارات التخصصية بإعداد وتجهيز شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والمطهرات، وذلك للوقوف بجانب الشعب اليمني الشقيق في محنته ومجابهة انتشار فيروس كورونا والأوبئة الأخرى المنتشرة باليمن”.

وتابع “تم نقل المساعدات عبر طائرة نقل عسكرية ليتم تسليمها للحكومة الشرعية اليمنية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض”.

وأوضح البيان أن المساعدات تأتي “انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها من الدول العربية والتضامن والتعاون الكامل معهم من أجل مواجهة المحن والأزمات”.