أمانة الرياض تطلق موقعًا إلكترونيًا وتطبيقًا ذكيًا للبرنامج الموسمي للأضاحي

أطلقت أمانة منطقة الرياض، موقعًا إلكترونيًا وتطبيقًا ذكيًا للبرنامج الموسمي للأضاحي، لتسهيل وصول السكّان إلى الخدمات في موسم عيد الأضحى.

وقالت إن الموقع http://adha.alriyadh.gov.sa، والتطبيق الذي يمكن تحميله لأجهزة الأيفون https://apps.apple.com/us/app/id73636 ولأجهزة الأندرويد play.google.com/store/apps/details?id=com.adha2.adha، يمكن من خلاله حجز موقع لبيع الأغنام في المراكز المؤقتة.

وكذلك الاستفادة من الخرائط للوصول إلى المواقع المؤقتة والدائمة لجميع الأغنام وأسواق الماشية والمسالخ الأهلية المعتمدة، واستعراض قوائم المطابخ المصرح لها بالذبح ومعلومات التواصل معها وتشمل مختلف أنحاء مدينة الرياض خلال فترة العيد.