إسرائيل تحبط عملية لحزب الله.. ونتنياهو: مستعدون لكل السيناريوهات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إحباط عملية لحزب الله اللبناني على الحدود، عقب تبادل لإطلاق النار بين الجانبين.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن العملية وقعت في منطقة جبل روس وتمكنت القوات من تشويش عملية خطط لها حزب الله بعدما تسلل 3 أو 4 عناصر إلى منطقة تابعة للاحتلال.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم على استعداد لجميع السيناريوهات، محملًا حزب الله والحكومة اللبنانية مسؤولية التصعيد.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن هناك تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاع منخفض، بعد ساعتين من الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله في مزارع شبعا.