آخر تطورات #كورونا عالميا.. بريطانيا تتخطى حاجز الـ 300 ألف إصابة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، سجلت بريطانيا، اليوم الاثنين 27 يوليو، 685 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما جعل إجمالي حالات الإصابة بوباء “كوفيد-19” تتخطى حاجز الثلاثمائة ألف في المملكة المتحدة.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 300 ألف و111 حالة إصابة، من بينها 45 ألفًا و759 حالة وفاة بمرض “كوفيد-19″، بنسبة وفيات بلغت 15.25%.

وبريطانيا هي عاشر أكثر بلدان العالم وباءً بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة، البرازيل، الهند، روسيا، جنوب أفريقيا، المكسيك، البيرو وتشيلي وإسبانيا، على الترتيب.

وعلى صعيد الوفيات، تعتبر بريطانيا هي ثالث أكثر بلدان العالم تسجيلًا لوفيات فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.