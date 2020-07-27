البلديات تساهم في تنفيذ مشروع “الشراء والتبرع بالأضحية”

تتعاون وزارة الشؤون البلدية والقروية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنفيذ مشروع ” الشراء والتبرع بالأضحية ” عبر المنصة الوطنية للتبرعات، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية ومن خلال اذرعها التنفيذية في الامانات على دعم المبادرات التي من شأنها توفير البدائل لسكان مدن وقرى المملكة لأداء هذه الشعيرة العظيمة في بيئة صحية مناسبة ، حيث يأتي عيد الأضحى هذا العام بوضع مختلف واستثنائي في ظل جائحة كورونا.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه جرى التأكيد على أمانات المناطق والبلديات التابعة لها بالعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لهذا المبادرة ، عبر تيسير استفادة المشروع والفرق التنفيذية التابعة له من المسالخ الدائمة والمؤقتة التي جهزها القطاع البلدي لخدمة المواطنين والمقيمين ، وسيجري التنسيق المستمر بين الفرق الميدانية لتلبية أي احتياجات وتذليل أي صعوبات قد تواجه أعمال التنفيذ.

وأكدت الوزارة انها تعمل سنوياً بالتعاون مع الأمانات على إعداد خطة شاملة لموسم عيد الأضحى المبارك ، لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات المسالخ ، ومن ذلك توفير المسالخ المؤقتة، والسماح للمطابخ بالذبح المؤقت بشروط ، منها توفير طبيب بيطري، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة وسعيها لتقديم خدمة سهلة وميسرة للمستفيدين، مع ضمان توفير أعلى معايير الصحة والسلامة.