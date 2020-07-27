“الغذاء والدواء”تقدم أعمال الرقابة والتفتيش خلال موسم الحج وإجازة عيد الأضحى

أفادت الهيئة العامة للغذاء والدواء استمرار أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى في المكاتب الرئيسية والفرعية وفي المنافذ لقطاع الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية وقطاع العمليات لإنهاء إجراءات الفسح والرقابة كافة في جميع المواقع الحيوية.

وأكدت الهيئة أن مفتشيها سيعملون على استمرار الدور الرقابي والتفتيشي على الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية خلال فترة الإجازة، فيما يمكن من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة إنهاء بعض الأعمال والاستعلام عن سير المعاملات والطلبات وكذلك تقديم البلاغات عبر مركز الاتصال الموحد 19999 والقنوات الإلكترونية.

يشار إلى أن “الغذاء والدواء” تسعى لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف وضمان استمرار سلاسل الإمداد بالتعاون مع الجهات الحكومية خلال موسم الحج وإجازة العيد .