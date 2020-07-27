عاجل.. وزير التعليم يشكل لجنة توجيهية للإشراف على خطة العودة للدراسة للعام 1442

شكل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم، لجنة للإشراف على خطة عودة الطلاب والطالبات للدراسة، استعدادا للعام الدراسي القادم 1442.

وتضم اللجنة في عضويتها نائب الوزير، نائبا للرئيس، ومساعد الوزير، وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، وكيل الوزارة للتعليم العام، وكيل الوزارة للبرامج التعليمية، وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، وكيل الوزارة للتعليم العام الأهلي، وكيل الوزارة للخدمات المشتركة، وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة، المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية

المشرف العام على التحول الرقمي وأمن المعلومات، المشرف العام الإدارة العامة للإعلام والاتصال، الأمين العام لإدارات التعليم المستشار الدكتورة عهود بنت عبدالله الفارس، مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ فيصل بن محمد التويجري مقررا.

وتضمن القرار مهام اللجنة ومنها (الإشراف العام على خطة العودة للمدارس للعام الدراسي 144۲ه، والتحقق من اكتمال استعدادات قطاعات الوزارة وإدارات التعليم، كل فيما يخصه، ومراجعة وتطوير المخطط الشامل ونماذج العودة للدراسة للعام الدراسي 144۲ه،

والإشراف على تطبيقها بعد اعتمادها، والإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة في المدارس، والإشراف على جاهزية المدارس وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب، والإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات، والإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة، والإشراف على اكتمال البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية لتنفيذ خطة العودة، والإشراف على تنفيذ خطة التوعية الإعلامية للعودة للدراسة، ومتابعة التقارير الدورية لعمليات الاستعداد وإقرار التغييرات اللازمة).

ومن المقرر أن يرفع مكتب تحقيق الرؤية تقريرة أسبوعية للوزير عن سير العمل، وفقا للمخطط الشامل، يتضمن نسب الإنجاز والتحديات والآليات المقترحة للتعامل معها.

ووفقا للتعميم لهذه اللجنة الاستعانة بمن تراه من داخل الوزارة وإدارات التعليم، ولها تشكيل فرق عمل من أعضائها ومن غيرهم.

خامسا: تشكل لجان مماثلة في كل إدارات التعليم وفي كل مكاتب التعليم، تتولى الإشراف على تنفيذ خطة الاستعداد للعام الدراسي 144۲ه، في حدود اختصاصها.

وتضمن التعميم أن على نائب الوزير متابعة انتظام العملية التعليمية واستمرار الدراسة، حضورية أو عن بعد، وفق النماذج المعتمدة، وعلى مديري التعليم ومديري مكاتب التعليم – كل في اختصاصه، والتأكد من ذلك والرفع لصاحب الصلاحية بأي تحديات تواجههم بشكل

فوري، ويتم إحاطة هذه اللجنة بذلك.

ويرفع رؤساء اللجان المشكلة في مكاتب التعليم تقارير أسبوعية لمديري التعليم، ويرفع مديرو التعليم تقارير أسبوعية لمعالي نائب الوزير، تتضمن نسب الإنجاز، والتحديات والآليات المقترحة للتعامل معها، ويتم إحاطة هذه اللجنة بذلك.