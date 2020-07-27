أمطار على غالبية مناطق المملكة.. والأرصاد تتوقع استمرارها غدا

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة وضواحيها.

كما سادت الأجواء الماطرة عموم محافظات ومراكز منطقة جازان، حيث شهدت المنطقة منذ الأمس وحتى مساء اليوم أجواء غائمة وأمطاراً متقطعة ومتفاوتة الغزارة سالت على إثرها الأودية والشعاب.

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب بعدد من المواقع بقطاع السراة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، والأمير مشاري ، وشهبة ، والأمير حسام ، وبني ظبيان والمنتزه الوطني والشكران والقمع والثروة الوطنية والخلب والفراشة . سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

وكان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة المدينة المنورة، تبوك، قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، حائل.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء في المملكة 7/ 12/ 1441 الموافق 28/ 12/ 2020.

وقالت: من المتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.