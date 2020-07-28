حزب تركي: الاحتياطي النقدي للبلاد يتراجع شهريا بـ5 مليارات دولار

قال حزب “الخير” التركي، إن الاقتصاد التركي شهد أسوأ فتراته على الإطلاق خلال السنوات الخمس الأخيرة، وإن احتياطي العملات الأجنبية يتراجع شهريا بـ5 مليارات دولار.

وأكد رئيس سياسات التنمية بحزب “الخير” التركي، إسماعيل تاتلي أوغلو، إن إحصاءات البطالة ومعدل النمو على مدار تاريخ تركيا وفقا لما نشرته هيئة الإحصاء التركية، تشير إلى أن الاقتصاد التركي شهد أسوأ فتراته على الإطلاق خلال الفترة بين عامي 2015 و2020.

وذكر تاتلي أوغلو أنه خلال السنوات العشر الأخيرة اتجهت تركيا نحو الهبوط عوضا عن الصعود، لافتا إلى أنه تم استنزاف إمكانات الدولة.

وقال نائب رئيس السياسات الاقتصادية بالحزب، جام أوبا، إن عملية تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على تركيا توقفت، مفيدا بأنه لا يمكن مواصلة عملية انصهار الاحتياطي النقدي.