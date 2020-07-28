“أمن الدولة” يستذكر شهداء الفيحاء.. 17 عاما وهم في القلب والذاكرة

استذكرت رئاسة أمن الدولة ستة أبطال من رجال الأمن، كانوا استشهدوا أثناء تفتيش منزل “أحد عناصر الفئة الضالة”، بحي الفيحاء في مدينة الرياض، قبل 17 عاما.

ونشرت الرئاسة صور الشهداء وهم: الرائد خالد عبدالعزيز الحميدان، والرقباء عبدالله البقمي، ونايف المطيري، ويحيى القحطاني، وعبدالله المرشدي، والعريف عبدالله الأحمري.

وكانت قوة أمنية في مهمة لتفتيش أحد المنازل في الرياض، بعد معلومات أكدت قيام مجموعة إرهابية استغلاله في التخطيط لعمل إرهابي، وأثناء التفتيش، وبعد العثور على مخزن أسلحة ومواد شديدة التفجير، انهمر وابل من الرصاص على قوة الأمن، أثناء تفتيشها فناء خارجيا ملحقًا بالمنزل، ليلقى 6 منهم مصرعهم.