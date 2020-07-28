محاضرات عبر يوتيوب.. وزير الشؤون الإسلامية يدشّن قناةً لتوعية الحجاج بالمناسك

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمقر الوزارة بالرياض مساء يوم أمس البرنامج الدعوي “حج بسلام وأمان” للعام 1441.

ويستمر البرنامج طيلة أيام الحج، ضمن أعمال وبرامج الوزارة الدعوية المتنوعة المتزامنة مع حج هذا العام الاستثنائي عبر التطبيقات الإلكترونية لتوعية ضيوف الرحمن وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة.

وقال الوزير خلال مراسم التدشين، إن برنامج “حج بسلام وأمان”، يأتي انطلاقاً من مسؤولية الوزارة ورسالتها السامية في الدعوة والإرشاد، وخدمة ضيوف الرحمن تحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين.

وتنطلق مساء اليوم محاضرات وفعاليات البرنامج “حج بسلام وأمان” على قناة وزارة الشؤون الإسلامية باليوتيوب مساء اليوم الثلاثاء السابع من شهر ذي الحجة بمحاضرة لعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، بعنوان “وصايا وتوجيهات لحجاج بيت الله الحرام” في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يلقي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد السعيد محاضرة بعنوان “صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم” في تمام الساعة التاسعة مساءً.

كما سيشارك في البرنامج عددٌ من أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة وأعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات السعودية، وتتنوع موضوعات البرامج، حيث تشتمل على جهود المملكة في حفظ سلامة وأمن ضيوف الرحمن، وفضائل وأحكام يوم عرفة، والدعاء فضله وأحكامه، والحث على التوبة إلى الله، و(ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)، و”إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم”، (واذكروا الله في أيام معدودات)، ومظاهر التوحيد في الحج، (وكذلك جعلناكم أمة وسطا)، وأثر الحج على المسلم.