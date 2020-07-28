الأردن يرفض تخفيض خدمات الأونروا

قالت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن اليوم، إن الأردن والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين أكدوا رفضهم المطلق لتوجه وكالة الغوث الدولية “الأونروا” تخفيض خدماتها بنسبة 10 %.

وقال مدير عام الدائرة المهندس رفيق خرفان إن الدول المضيفة للاجئين شددوا خلال اجتماع عقد امس، على مناهضتهم لأي إجراء باتجاه تقليص خدمات الوكالة الأساسية المقدمة للاجئين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الدول المضيفة وجامعة الدول العربية اتفقت، خلال اجتماعها الذي عقد عن بعد برئاسة الأردن، على صياغة رسالة إلى المفوض العام “للأونروا” للتأكيد على رفض التقليصات التي تعتزم الوكالة إجراءها، كما صرحت بذلك مؤخراً.

وأشار إلى توافق المجتمعون على ضرورة فتح مدارس الوكالة في موعدها المقرر لبدء العام الدراسي الجديد وحسب أنماط الدوام المعتمدة في الدول المضيفة، فضلاً عن حث المفوض العام على التحرك الجاد لحشد الموارد المالية اللازمة للوكالة.

وتعاني الوكالة من عجز مالي يبلغ حوالي 330 مليون دولار للعام الحالي.