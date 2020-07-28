31 ألف طالب مستفيد من خدمات التعليم عن بعد بجامعة أم القرى بفصل الصيف

أغلقت جامعة أم القرى، ممثلةً بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، أعمال الفصل الصيفي للعام الجامعي 1441/1442هـ، الذي استفاد منه 31 ألف طالب وطالبة، عبر منظومة التعليم عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقدمت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدعم الفني لأكثر من 8 آلاف مستفيد عبر قنواتها الاتصالية بالواتساب، والبريد الإلكتروني، والتذاكر الإلكترونية، والاتصال الهاتفي، بينما شارك 994 عضو هيئة تدريس من 90 قسماً أكاديمياً في تقديم المنهج العلمي، عبر ألفين شعبة دراسية.

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد د. خالد المطيري أن نجاح عملية التعليم عن بعد خلال الفصل الصيفي لهذا العام، يعكس الجهود والتعاون المشترك بين جميع العمادات والكليات، لافتاً إلى أن العمادة تسعى إلى مواكبة تطوير برامجها ومنظومتها التقنية وفق أحدث المستجدات التي تخدم التعليم عن بعد وخدماته المساندة.