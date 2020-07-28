“صحة مكة المكرمة” ترشد حجاج بيت الله الحرام بمحاضرات توعوية في مساكنهم

من خلال المنصات الإلكترونية وعبر مبادرة يقظ التوعوية، أقامت “الصحة” في مكة وبالتعاون مع وزارة الحج والعمرة محاضرات تثقيفية وإرشادية،بمقر مساكن الحجاج بمكة المكرمة،عبر الشاشات الإلكترونية لنخبة من المثقفيين الصحيين بعنوان (إرشادات صحية لحج صحي وآمن).

وذكر المسؤول عن مبادرة يقظ والمتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي بأن هذه المبادرة هي إحدى المبادرات التوعوية المنبثقة من التوعية الصحية والتي تهدف إلى تعزيز المفهوم الصحي والتوعوي في المجتمع من خلال برامج وشراكات فاعلة، تقام بواسطة كوارد صحية مؤهلة ومتخصصة، بالإضافة إلى تنمية مهارات الكوارد المهتمة بالتثقيف الصحي، والعمل على صناعة المحتوى التوعوي، وابتكار برامج نوعية للحد من إنتشار الأمراض المزمنة والأوبئة في المجتمع، و توفير فرص تدريبية للمهتمين بالتثقيف الصحي، وتقديم دراسات وبحوث متخصصة في هذا المجال.

وبين أنه تم تقديم محاضرات توعوية باللغتين العربية والإنجليزية، وتم من خلالها توزيع محتوى إلكتروني عن إرشاد الحجيج لتأدية المناسك في هذا الموسم الإستثنائي مع الحرص على إتباع التعليمات الوقائية والإجراءات الإحترازية لتجنب الإصابة بعدوى فايروس كورونا المستجد كوفيد 19، والأمراض الوبائية الأخرى ومضاعفات الأمراض المزمنة بالإضافة إلى حماية أنفسهم من الإجهاد الحراري.

يذكر أن منصة يقظ الإلكترونية تشارك بمبادرتها التوعوية للحجاج في موسم الحج الاستثنائي لحج عام ١٤٤١هـ.