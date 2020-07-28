نشطاء يتداولون فيديو لمقيمين عرب يلقون مخلفاتهم بسيول الأمطار بالطائف

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لمجموعة من المقيمين من جنسيات عربية يلقون مخلفاتهم بسيول الأمطار التي هطلت على محافظة الطائف يوم أمس.

حيث شهد حي أم السباع سيل من مياه الأمطار استغله مجموعة من المقيمين العاملين في بسطات وأحواش بيع الفحم والحطب لرمي مخلفاتهم بدلًا من نقلها للأماكن المخصصه لمثل هذه المخلفات، مما قد يتسبب بتلوث بيئي.

في حين باشرت أمانة الطائف، الموقع، وأغلقت الحوش، وذلك لتطبيق العقوبات بحقهم لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مرة أخرى.

يذكر أن جميع السيول المنقولة من هذه المنطقة وبالتحديد من حي أم السباع والأحياء المجاورة لها تصب بوادي نخب وقرى الوقادين.