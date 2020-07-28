“تقييم” تُخصص مراكز لخدمة المتضررين من الحوادث خلال إجازة عيد الأضحى

حددت الهيئة السعودية للمُقَيّمين المعتمدين “تقييم”، عدة مراكز لتقدير أضرار المركبات في الرياض وجدة والخبر لخدمة المتضررين من الحوادث المرورية وإنهاء جميع الإجراءات لهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، كما أتاحت خدمة “تقدير المتنقل” والتي تمّكن العميل من طلب خدمة التقدير وإكمال باقي الإجراءات في موقعه، بالإضافة لخدمة “تقدير الالكتروني” تقدمها بالتعاون مع شركة “نجم لخدمات التأمين” وتمكّن أصحاب الحوادث الطفيفة من إنهاء جميع إجراءات التقدير في موقع الحادث.

وأوضحت “تقييم” أن أحد الأهداف الرئيسة لـ “منظومة تقدير” هي تقديم خدمة متميزة ومنافسة للمستفيدين وفق أفضل المعايير المهنيّة والممارسات في هذا المجال، حيث بلغت نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة في المراكز لـ 76 % راضين عن الخدمات المقدمة، و 16% محايدين و 8% من المستفيدين من هذه المراكز غير راضين.

يذكر أن منظومة “تقدير” هي مبادرة مشتركة بين مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للمرور والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” وشركات التأمين ممثلة في شركة نجم لخدمات التأمين، حيث تسعى إلى حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنيّة واحترافية، بما يضمن سلامة المركبة بعد إصلاحها، وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين، من خلال الربط مع جميع الجهات ذات العلاقة بالحادث بنظام إلكتروني شامل يسهم في اختصار وتسهيل إجراءات ما بعد الحادث، مستندين على معايير تقدير مهنيّة وفنية معتمدة، وكوادر مهنيّة مؤهلة في برامج تدريبية متخصصة، يعملون في مراكز ذات مواصفات فنيّة محددة.