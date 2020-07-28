وزير الخارجية: موقف المملكة متطابق مع تونس بشأن أزمة ليبيا

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، إن هناك تطابقا كبيرا في مواقف المملكة العربية السعودية ودولة تونس في مواجهة تحديات المنطقة، وخاصة بشأن أزمة ليبيا الحالية.

وأضاف بعد لقاءه بالرئيس التونسي قيس سعيد في في قصر قرطاج بالعاصمة تونس،”اتفقنا على أهمية الدفع بحل ليبي ليبي يصل إلى تسوية سلمية ينتج عنها استقرار هذا البلد وحمايته من التدخلات الخارجية ومن الإرهاب ويحمي أيضاً أمن المنطقة أجمع وأن ذلك يتحقق بالأساس بتظافر الجهود بين دول الجوار كافة، وسنكون داعمين لهذه المساعي لتحقيق ذلك”.

وتابع “وجدت تطابقاً كبيراً بين مواقف المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية فيما يتعلق بالتحديات الكثيرة التي تواجه المنطقة والعالم العربي ليس أقلها بما يتعلق في الوضع بليبيا”، وفق حساب وزارة الخارجية على تويتر.

فيما أعلنت الرئاسة التونسية، أن قيس سعيد ووزير الخارجية السعودية بحثا الأوضاع الدولية والإقليمية ومنها بالخصوص الوضع في ليبيا.

وجدد قيس سعيد حرص تونس على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، كما أعرب عن استعداد بلاده المتواصل للمساهمة في إيجاد تسوية سياسية يقبل بها الليبيون وتضع حدا للأزمة

وقال إن الأزمة أثرت سلبا على دول الجوار وفي مقدمتها تونس.