تويتر يغلق حساب ابن ترامب لنشره معلومات “مضللة” عن كورونا

قرر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إغلاق حساب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلل ذلك بأنه نشر معلومات وصفها بالمضللة وربما ضارة بشأن فيروس كورونا.

فيما شارك الرئيس الأمريكى التغريدة نفسها عبر حسابه ولم يعد المنشور يظهر وتم استبداله برسالة تشير إلى أنها “لم تعد متاحة”، ولكن يبدو أنه لا يزال قادرًا على التغريد، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

وجاءت خطوة شركة تويتر الأخيرة وسط توترات بين ترامب وإدارة موقع تويتر ، بسبب سياسات موقع وسائل التواصل الاجتماعي تجاه مشاركاته.

وأكد تويتر أنه أغلق حساب دونالد ترامب جونيور مؤقتًا، وقال متحدث: “إن التغريدة تنتهك سياسة المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس COVID-19سيتم، قفل الحساب حتى يقوم مالك الحساب بإزالة التغريدة.”

وأشار المتحدث الرسمى لتويتر إلى وثائق السياسة العامة على الموقع التى تحدد قواعدها حول الوباء والمعلومات المنشورة عنه، والتى تفيد أنه سيتم إزالة التغريدات الأخرى بما في ذلك الفيديو لأنها “تنتهك سياسة المعلومات المغلوطة لـ Covid-19”.

وتم نشر خبر تعليق حساب دونالد ترامب جونيور لابن الأكبر للرئيس لأول مرة من قبل حليفه الجمهوري أندرو سورابيان، والذي ادعى أن التعليق كان دليلاً على أن تويتر يمثل “تهديدًا لحرية التعبير” وأنه “يواصل الانخراط فى تدخل انتخابي مفتوح” ، لكنه نشر لقطة شاشة توضح أن التغريدة المعنية قد تم حظرها بسبب اتهامات التضليل.

ولن يتمكن ترامب جونيور من التغريد خلال الـ 12 ساعة القادمة ، أو استخدام ميزات أخرى مثل متابعة المستخدمين الآخرين أو الإعجاب بمنشوراتهم ، وفقًا للصورة التي شاركها سورابيان، ويبدو أنه تمت أيضًا إزالة المشاركة المعنية من صفحته.

وروجت التغريدة لعقار هيدروكسي كلوروكين كعلاج لعدوى كورونا وتضمن مقطع فيديو أظهر أشخاصًا قالوا أنهم أطباء روجوا لعدم الحاجة إلى ارتداء أقنعة للوجه وأن الدراسات التي تبين أن الدواء قد لا يكون فعالاً هى “علوم مزيفة”.