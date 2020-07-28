رئيس المخابرات المصرية يبحث ملفات ساخنة في السودان

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رساله شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها و تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل الذي نقل له تحيات الرئيس المصري.

وأطلع اللواء كامل رئيس مجلس السيادة الإنتقالي على نتائج لقائه مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بشأن تطورات سد النهضة والجهود المبذولة لتجاوز الخلافات وفق روح الحوار لحل المشكلة .

وأكد اللواء كامل أن اللقاء أمن على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات الأمنية والإقتصادية.

من جانبه أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالى عن شكره وتقديره لرئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل لزيارته البلاد وحمله تحياته للقيادة المصرية.