تهيئة جسر الجمرات بمنى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

استمراراً لجهود أمانة العاصمة المقدسة لتهيئة المشاعر المقدسة لإستقبال حجاج هذا العام وتوفير الأجواء الصحية الآمنة لهم، نفَّذت الإدارة العامة للنظافة “اليوم” أعمال النظافة لمنشأة جسر الجمرات بمشعر منى .

وجنَّدت الأمانة مئات العاملين على مدار الساعة من أجل نظافة منشأة الجمرات على ورديات متداخلة مدعومة بمعدات وآليات متنوعة و حاويات للنفايات موزعة على كامل منطقة المشاعر المقدسة.

وتعمل الفرق الميدانية على مسح النفايات وتجميعها ونقلها بسرعة وكفاءة بواسطة العمالة والمعدات، ويتم الإستعداد لهذه العملية من خلال فرضيات ميدانية تجرى قبيل أيام من توافد الحجاج.