الطفل الذرحاني.. عاد إلى أهله جثة في صندوق بعد اختطافه من مليشيات الحوثي وإرغامه على القتال

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن أهالي مديرية جبن بمحافظة الضالع يشيعون الطفل عبدالعزيز الذرحاني 13 عام،، الذي اختفى عن أسرته وأعلنت بدورها فقدانه ورصد مكافئة مالية لمن يعثر عليه، قبل أن تتفاجأ بوصوله بعد عشرة أيام من اختفائه في صندوق جثة هامدة بعد أن اختطفته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وزجت به في جبهات القتال.

وأضاف الإرياني، عبر حسابه على تويتر، أن الطفل الذرحاني واحد من آلاف الأطفال من أقرانه الذين عادوا الى اسرهم اشلاء أو في صناديق فارغة أو باعاقات بدنية ونفسية بعد ان اختطفتهم مليشيا الحوثي وغسلت عقولهم واستدرجتهم لجبهات القتال ثم دفعت بهم لمحارق الموت خدمة للمشروع التوسعي الإيراني.