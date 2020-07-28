الأمن العام: إبعاد أي مقيم يخالف إجراءات #كورونا

أعلن الأمن العام عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الحالات المنصوص عليه.

وقال حساب الأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية (عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص، وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية)، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير.

وتضمنت العقوبة عند المخالفة للمرة الأولى بالنسبة للمنشأة أو المسؤول 1000 ريال وتضاعف في حال التكرار، وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.