إطلاق مبادرة لتنظيم موقع “الجلابة” بالمعيصم

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مُبادرة تهدف لتنظيم موقع الجلابة في الخضراء بمنطقة المعيصم بمكة المكرمة، والتي تم التخطيط لها على مراحل عديدة منذ مايُقارب الشهر؛ حيث استكملت المرحلة النهائية وتم تجهيز الموقع للاستفادة منه خلال موسم الحج لهذا العام ١٤٤١هـ

وشرعت الأمانة بتنفيذ هذه المُبادرة بالتخطيط للموقع كاملاً وترقيم المواقف فيه؛ ثم فُتح المجال للجلابة للتقديم على المواقع وفق إشتراطات مُحددة مُسبقًا تضمن إستفادة الفئة المستهدفة من هذا النشاط التجاري، ثم وضعت الأمانة مواصفات مُحددة لإنشاء مظلات في مواقف بيع الماشية ليستظل بها بائعي المواشي والزبائن والأنعام كذلك، في مظهر حضاري منظم يضمن التباعد الإجتماعي والإحترازات الصحية كما يُحسن من الرؤية البصرية للمكان.

و أوضح مُدير إدارة وحدات الذبح بالأمانة الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، أن أعداد المتقدمين للحصول على تصاريح بيع المواشي من السيارات (الجلابة) حتى الآن وصل الى أكثر من ٩٠ شخصاً ممن تتوفر فيهم الإشتراطات اللازمة التي وضعتها الأمانة مُسبقًا، مشيراً إلى تخطيط وتنظيم وتقسيم المواقف وفق الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فيروس “كورونا” حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بوضع مسافة شاغرة بين السيارة والأخرى تقدر بـ ٣ أمتار .

وأضاف “المسعودي” جاء تركيب المظلات متوافقاً في الشكل واللون مع هوية وشعار أمانة العاصمة المقدسة، مع توفير حاويات نظافة مع كل موقف، مؤكداً أنَّ التصاريح ستُمنح بالرقم والإسم لصاحب السيارة وسيتم التأكد بشكل دوري من تواجدهم شخصياً منعاً للعشوائية أو البيع العشوائي خصوصاً مع حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام.