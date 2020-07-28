الصحة: تخصيص قائد صحي لكل (٥٠) حاج

خصّصت وزارة الصحة خلال موسم حج هذا العام ” قائد صحي” لكل مجموعة من الحجاج ( ٥٠ حاج ) للتأكد من تطبيق كافة الإشتراطات ‏‫الصحية والإلتزام بتطبيق التباعد الإجتماعي بين الحجاج والإشراف على تنقلاتهم ومرافقتهم أثناء أذاء نسك حجهم .

كما يتولى القائد الصحي تقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية اللازمةللحجاج.

تجدر الإشارة أن القائدالصحي هو ممارس صحي مؤهل ويقوم بالمهام التالية” الفرز البصري / تعبئة نموذج متابعة الإشتراطات الإحترازية داخل حافلة الحجاج/مراقبة التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية والإحترازية مثل إستخدام الكمامات وغسل وتعقيم الأيدي والتباعد الإجتماعي/ الإيلاغ عن أي حالة إشتباه”.