تطوير مكة تكمل جاهزية مشاريع المشاعر المقدسة لاستقبال ⁧ضيوف الرحمن

تفقد مستشار رئيس مجلس الهيئة لمشاريع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس علاء بن ضيف الله النفيعي مشاريع الهيئة في المشاعر المقدسة والوقوف على اكتمال خدماتها المقدمة لحجاج بيت الله الحرام معلنا بذلك جاهزيتها لموسم حج 1441هـ.

وتدخل منشأة الجمرات في حج هذا العام بتشغيل طابقين الدور الأرضي والثالث في تفويج الحجاج لرمي الجمرات خلال ايّام التشريق، حيث تم تجهيز الطابقين بكافة الخدمات والإمكانات وتوفير عربات الجولف لنقل الحجاج من مساكنهم الى المنشأة وكذلك وضع ملصقات التباعد عند رمي الجمرات واعتماد مسارات محددة للحجاج في المنشأة لتقليل كثافة الحركة كإجراءات استثنائية ستسهم في سلاسة تفويج الحجاج للمنشأة بالاضافة للإجراءات الوقائية الصحية المتبعة للمحافظة على سلامتهم اثناء الرمي.

وتفقد المهندس النفيعي مشاريع مجمعات دورات المياه بالمشاعر المقدسة والتي تم تجهيز 35 مجمعاً لدورات المياة وتكاملها من جميع الخدمات الموفرة للحجاج في المشاعر المقدسة ووضع نقاط فرز للكشف الصحي وتوزيع المعقمات والكمامات على الحجاج خلال استخدامهم لدورات المياة، متفقدا كذلك مشروع رذاذ الماء في المشاعر المقدسة ومدى جاهزيتها لتلطيف الأجواء وحفظ درجات الحرارة في الطرقات والساحات التي يتواجد بها حجاج بيت الله الحرام.

وتعمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على التنسيق المتواصل مع الجهات المعنية وذات العلاقة وذلك بهدف توحيد الجهود وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وإنجاح موسم حج هذا العام .