حرس الحدود ينقذ 5 أشخاص تعرض قاربهم للغرق بجدة

أنقذت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود بجدة، اليوم الثلاثاء ٧/ ١٢/ ١٤٤١ هـ، قائد قارب ومرافقيه الأربعة بعد تعرض قاربهم للغرق جزئياً في عرض البحر نتيجة سوء الأحوال الجوية .وأوضح المتحدث الرسمي بحرس الحدود المقدم / مسفر غنام القريني بأنه ورد بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بقطاع جدة على هاتف الطواريء ٩٩٤ من قبل قائد الواسطة ( الشاوش ) يفيد بتعرض قاربه للغرق ودخول كمية كبيرة من المياه بداخله، في المنطقة المسماة قطعة بياضة أمام مدينة البحيرات، وعلى الفور تم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز خليج سلمان وكذلك زورق اعتراضي متوسط المدى من مركز أبحر إلى الموقع، وتم إنقاذ قائد القارب بالإضافة إلى مرافقيه الأربعة، وسحب المياه من داخل الزورق، واستدعاء الهلال الأحمر السعودي للتأكد من سلامتهم بعد تعرض أحد المرافقين لحالة إعياء حيث تم الكشف عليه والاطمئنان على حالته، وتبين أنها مستقره ولاتحتاج نقله إلى المستشفى.

وأهاب المتحدث الرسمي بحرس الحدود بجميع ملاك الوسائط البحرية بأخذ الحيطة والحذر، والكشف على وسائطهم وإجراء الصيانة الدورية لها وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات حفاظاً على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.